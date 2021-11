Battlefield 2042 kommer nok til å se meget bra ut ettersom Dice er blant de fremste i bransjen når det kommer til grafikk og lyd. Dette gjelder selvsagt spesielt for deg...

Orbital var ett av de første kartene vi fikk se da Battlefield 2042 ble vist frem for første gang, så det var ikke overraskende at det var dette vi fikk prøve i betaen...

DICE og Electronic Arts sa med en gang at Battlefield 2042 kun vil ha multiplayer, men nøyde seg i starten med å bare snakke om de mer tradisjonelle modusene. Samtidig...

Battlefield 2042-betaen er basert på en flere måneder gammel build

den 11 oktober 2021 klokken 10:08 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I løpet av helgen har et hav av Battlefield-fans kunnet spille Battlefield 2042 for første gang, og mange har også klaget litt over spillets tekniske tilstand, da det ser...