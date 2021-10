Battlefield 2042 gjør store endringer etter betaen

DICE og Electronic Arts sa med en gang at Battlefield 2042 kun vil ha multiplayer, men nøyde seg i starten med å bare snakke om de mer tradisjonelle modusene. Samtidig...

Battlefield 2042-betaen er basert på en flere måneder gammel build

den 11 oktober 2021 klokken 10:08 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

I løpet av helgen har et hav av Battlefield-fans kunnet spille Battlefield 2042 for første gang, og mange har også klaget litt over spillets tekniske tilstand, da det ser...