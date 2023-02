HQ

Neste måneds "gratis" PlayStation Plus Essential-spill ble annonsert under kveldens State of Play-sending, og trioen består av svensk militæraction, et like svenske blokkeventyr og animeverdens svar på Dark Souls. Enklere sagt får vi Battlefield 2042, Minecraft Dungeons og Code Vein "gratis" fra og med 7. mars.

Samtidig har vi fått vite noen av spillene PlayStation Plus Extra-medlemmer kan glede seg til neste måned, og det må være lov å si at samlingen blir stadig bedre: