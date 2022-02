Battlefield 2042 oppdateres ikke før i mars

HQ

I går kunngjorde EA at den første sesongen av Battlefield 2042 utsettes til sommeren siden utviklerne ønsker å fokusere på å fikse en rekke ting i spillet først. Da gjentok de blant annet at bedre Scoreboard-oversikter ville komme med den neste oppdateringen som var planlagt for denne måneden, men det viser seg at meldingen var relativt vag for en grunn.

For nå sier DICE at Battlefield 2042-oppdateringen som skulle være klar senere denne måneden ikke blir tilgjengelig før tidlig i mars. Grunnen er den tradisjonelle at de trenger mer tid for å finpusse oppdateringen slik at den ikke skaper flere problemer enn den fikser i tillegg til gjøre et par ekstra endringer.