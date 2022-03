Battlefield 2042 skal gjøre kartene mindre og bedre

HQ

For litt over en måned siden fortalte Electronic Arts hva de mente noen av problemene til Battlefield 2042 var, og lovet å gå nærmere inn på hvordan disse skal fikses. Nå er det tid for første del av dette, noe som viser seg å være et punkt de skrøt veldig av før lansering.

En lang blogg gjør det nemlig klart at mange spillere mener det største problemet er selve kartene i Battlefield 2042. Derfor vil DICE og de andre utviklerne gjøre en rekke endringer fremover.

Blant annet innrømmer de at det tar for lang tid å komme seg fra A til B på mange kart. En av måtene de håper å forbedre dette på er ved å flytte Spawne- og flagg-punkter slik at det ikke er like langt mellom dem.

Et annet punkt er manglende intensitet i kampene siden tilbakemeldigene får det til å høres ut som om det blir for kaotisk med for eksempel 128 spillere og litt for mange kjøretøy i Breakthrough. Til å begynne med vurderer de derfor å kutte ned antall spillere til 64 overalt, samt fjerne en rekke kjøretøy fra kartene slik at fotsoldater spiller en enda viktigere rolle.

Noe som gjør dette vanskelig er at det tredje punktet som må endres er hvor åpne kart som Kaleidoscope og flere andre er siden mange føler de altfor ofte blir drept av noen veldig langt unna. Planen er derfor i første omgang å redusere fokuset på langdistansekamper ved å blant annet flytte flere av kampene i Breakthrough til områder med mer dekning og generelt gjøre endringer på kart slik at det finnes flere ting å ta dekning bak.

Dette går sammen med det faktum at utviklerne også ønsker å ha tydeligere veier til forskjellige steder slik at for eksempel de som forsvarer et område i større grad vet hvor angrep kan komme fra. Også dette håper de blir litt bedre ved å ha flere dekningsmuligheter.

Til tross for å nevne en rekke punkter utviklerne mener må fikses gjør bloggen det fullstendig klart at de er veldig usikre på hvordan dette skal bli bedre, og at de derfor trenger enda flere tilbakemeldinger fra spillerne. Derfor vil det også ta lang tid å endre nevneverdig på kartene som allerede finnes, men målet er å forbedre blant annet Kaleidoscope en del når første sesong starter neste uke om alt går som planlagt.

Når det gjelder fremtiden betyr disse tilbakemeldingene at nye kart blir langt mindre enn mange av de som finnes nå, skal ha færre Sector- og Capture Points-områder når det er 128 spillere og generelt ha et annet design som gjør det lettere å orientere seg.

Bloggen inneholder noen bilder på hvordan slike endringer vil kunne se ut, og har du flere tanker utover det utviklerne bør høre er det bare å dele disse på de offisielle forumene.

Hvordan høres dette ut? Har DICE og kompani en plan som kan redde spillet for din del?