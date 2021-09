Battlefield 2042 utsettes til november

HQ

I kjent stil har de siste ukene vært fylt med utsettelser av spill utviklerne ikke rekker å finpusse i tide til en høstlansering eller bare vil unngå massive konkurrenter, men det viser seg at til og med en av de største må gi etter for presset.

For etter en stund med rykter bekrefter Electronic Arts at Battlefield 2042 utsettes fra den 22. oktober til 19. november. Grunnen er enkelt nok at pandemien har ført til at utviklingen tar lenger tid enn forventet, og utviklerne ønsker å levere et så finpusset produkt som mulig på lanseringsdagen.