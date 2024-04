Battlefield 2042 vil ikke få flere sesonger

HQ

EA og DICE har bekreftet at Battlefield 2042 ikke lenger vil få flere store sesongtillegg. Etter ankomsten av Season 7: Turning Point har DICE kommet til sitt eget vendepunkt og bestemt seg for å fokusere på fremtiden for serien, noe som betyr at det ikke vil komme flere sesonger for skytespillet.

Dette betyr ikke at spillet ikke vil bli støttet lenger. DICE bemerker at det fortsatt vil komme flere utfordringer, hendelser, moduser, vedlikehold og lignende, men det ser ut til at dagene med massive oppdateringer ligger bak oss for Battlefield 2042.

"Selv om vi har hatt glede av og er stolte av å skape disse sesongene med tilleggsinnhold for Battlefield 2042, er det nå nødvendig for oss å vende blikket fra nåtiden til fremtiden. Til syvende og sist betyr dette at sesong 7 blir den siste sesongen for Battlefield 2042. Etter at sesong 7 er avsluttet, vil vi fortsette å støtte spillet med nye utfordringer, arrangementer, moduser og selvfølgelig løpende vedlikehold, men vi går bort fra å levere offisielle sesonger."

EA brukte også denne kunngjøringen til å ønske utviklerteamet på Motive (Dead Space Remake) velkommen inn i folden, der de skal hjelpe DICE, Criterion og Ripple Effect med å skape et "Battlefield-univers på tvers av sammenkoblede flerspilleropplevelser og enspillerspill."