Battlefield 2042-betaen er basert på en flere måneder gammel build

HQ

I løpet av helgen har et hav av Battlefield-fans kunnet spille Battlefield 2042 for første gang, og mange har også klaget litt over spillets tekniske tilstand, da det ser ut til å være noget upolert. Til det svarer DICE at den utgaven av spillet mange har prøvd nå faktisk allerede er flere måneder gammel.

Flere store streamere, samt en rekke spillere på blant annet Reddit, har kommentert på særlig konsollutgavene, men en av studioets Community Managere har sagt følgende:

"Our Open Beta is now a few months old. We polish and enhance it to make sure that it's representative of the game we've built, but naturally we're making daily improvements, changes, and enhancements all the time. Pardon our dust - and enjoy the gameplay!"

Studioet har fulgt opp med et offisielt blogginnlegg og skrevet følgende:

"Since the time we branched the build for Open Beta, we've implemented numerous improvements into the launch build of the game. The shift to November also gave us extra time to improve visual fidelity and stability issues that you may experience during the Open Beta. We're on track for worldwide launch on November 19th, and early access on November 12th, when players will have full access to All-Out Warfare, Portal, and Hazard Zone."