Battlefield 2042-betaen krever Xbox Live Gold, men ikke PlayStation Plus

Snart går Battlefield 2042 i semi-åpen beta, og dermed blir det mulig for tusenvis av nye spillere på tvers av plattformene å teste spillet innen lanseringen i november.

Men det viser seg at det er litt forskjell på hva som kreves for tilgang, for vi vet nå, takket være en offisiell FAQ at beta-testen kommer til å kreve et aktivt Xbox Live Gold-abonnement.

Og det er litt rart med tanke på at det ikke kreves at du har PlayStation Plus for å spille betaen på PlayStation-plattformene.

Det vites ikke hvorfor, og EA har ikke forklart hvorfor det er forskjell på dette i FAQ-en.