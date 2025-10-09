HQ

Selv om Battlefield 6 i stor grad er ett enkelt spill, som Call of Duty i disse dager, er det faktisk et produkt som er delt inn i noen få unike kategorier. Så i denne anmeldelsen kommer jeg i hovedsak til å skrive tre små anmeldelser om hvert område, for så å knytte det hele sammen igjen som en sammenhengende helhet. La oss begynne med Campaign.

Battlefield 6s kampanje er ikke en god indikator på dette spillet ...

Jepp, underoverskriften forklarer egentlig situasjonen her, men for å understreke ytterligere, vil alle som har spilt de siste betaversjonene sannsynligvis allerede ha et inntrykk av Battlefield 6 som er ganske sterkt. Dessverre samsvarer ikke Campaign i det hele tatt med det.

Jeg har ofte opplevd at flerspillerorienterte skytespill som Battlefield må gi fansen en grunn til å ønske å spille enspillerhistorien. Vi kommer ikke til disse spillene for kampanjen og bruker den som et springbrett for å hoppe inn i flerspillerdelen. Dette er nesten aldri tilfelle. Faktisk vil det være mange fans som aldri engang gidder å spille historiemodusen fordi det ærlig talt ikke er det de er interessert i. Så for de som tar seg tid til å spille, er det rimelig rimelig å forvente at opplevelsen skal være noe givende og underholdende. Jeg synes ikke dette er tilfelle med dette enspillertilbudet.

For det første er premisset så vanvittig usannsynlig at det er nesten umulig å forholde seg til. NATO er i krig med en privatisert milits. Årsaken bak konflikten eller hvordan denne militsen i det hele tatt ble dannet, blir knapt nok forklart, i stedet blir du bare kastet inn i en historie der det finnes atypiske gode og onde, der de sistnevnte som regel har svart utstyr mens heltene våre bærer kamuflasjemønstre og lignende. Hvis du noen gang har spilt en skytespillkampanje før, stinker dette av det samme materialet og de samme ideene, faktisk er det så forutsigbart med hensyn til det grunnleggende oppsettet at du begynner å lete etter noen originalitet overhodet.

Det er karakterer som det er meningen at du skal bry deg om, men som får minimal utvikling, vanligvis i form av dialogreplikker som minner om tidligere oppdrag vi aldri opplever. Det er en skurk som sjelden gjør skurkaktige handlinger, men som vi gjentatte ganger blir fortalt at er den reinkarnerte djevelen. Det er den utrolig velkjente militærsjargongen og spøken mellom heltene som føles som om den er tatt rett ut av Jarhead eller en hvilken som helst annen militær actionfilm fra 2000-tallet. Det er forutsigbare vendinger, eksplosive scener som tar kontrollen fra spilleren i form av nedslående mellomsekvenser akkurat når ting begynner å gå bra, og dette er på toppen av en NPC AI som i beste fall er dysfunksjonell.

Det kan virke som om det ikke er noe lys i enden av tunnelen, men det er rett og slett fordi helheten i Battlefield 6 er av svært høy kvalitet, og til sammenligning føles dette Campaign langt unna målet. Faktisk er produksjonsverdien, den forbløffende grafikken og det silkemyke skytespillet det som holder denne kampanjen sammen og løfter den til å være middelmådig i sine beste øyeblikk. Det er også på grunn av dette at det kan føles litt fornærmende middelmådig å spille, for etter å ha sjekket ut Multiplayer i bare 30 minutter, begynner du å forvente den samme oppmerksomheten på detaljer og kvalitet i enspilleralternativet. Og det er bare ikke der.

Campaign er savnet, ikke særlig givende, og som spillet antyder etter at du er ferdig med historien, vil du slett ikke føle deg fortapt ved å avinstallere denne delen av spillet så snart rulleteksten er over...

...Men flerspilleren er alt du kan ønske deg fra et Battlefield-spill

Multiplayer er et helt annet dyr. Etter hvert som Call of Duty blir raskere og større, og mer og mer isolerende for dem som ikke dedikerer hele sitt levebrød til serien, går Battlefield i stedet tilbake til det grunnleggende som folk elsker. Krigføring med støvler på bakken med tett og oppslukende skytespill og action levert i et tilgjengelig og takknemlig tempo.

Her er alt det fansen elsker med Battlefield på sitt beste, det være seg fokus på moderne krigføring, en rekke unike, men brukbare våpen, brede og unike kart som støtter de ulike spillmodusene, tonnevis av mesterkjøretøyer på bakken eller i luften, og til og med enkle tilpasningsmuligheter og buildcrafting som oppmuntrer spilleren til å handle uten å overvelde med alternativer. Det er nesten den perfekte formelen for flerspillerkrigføring i storlag, og spillet er på sitt beste i den anspente, målfokuserte modusen Breakthrough, og det nye tillegget Escalation har vist seg å være en verdig videreutvikling av Conquest -formelen.

Battlefield 6 er et av de beste flerspillerskytespillene jeg har spilt på noen år, og det viser at innsatsen til Battlefield Labs og fokuset på å lytte til fellesskapet har gitt resultater, ettersom det er et nesten ugjenkjennelig spill sammenlignet med Battlefield 2042. Handlingen og skytespillet er mer stabilt og tilfredsstillende og føles mindre som en twitch-arena-shooter. Kartdesignet og måten mål- og lagspillet styrer handlingen på, fører til en følelse av kameratskap, slik alle de beste Battlefield -spillene gjorde, og denne tittelen skinner også best når du er en del av en tropp og jobber som en enhet for å påvirke hver kamp. Det er faktisk i lagspillet at Battlefield 6 skiller seg mest ut, for når man virkelig jobber sammen og finner oppfinnsomme måter å for eksempel overvinne fiendens forsvar på, er det en givende opplevelse som få kan konkurrere med.

Så det har noe av det fineste skytespillet og gameplayet du kan ønske deg fra et skytespill i dag, det har minneverdige og underholdende kart å sprenge i filler, ødeleggelsessystemet er slående og virkningsfullt, og tilbakevendingen til tradisjonelle klasser er ikke noe annet enn et massivt positivt som forbedrer hvert eneste aspekt av den bredere helheten. Hvorfor disse noen gang ble justert i Battlefield 2042 er et av livets største mysterier ...

Man kan argumentere for at noen av spillmodusene nå er utdaterte, eller at de kanskje ikke passer til den typen spill som Battlefield 6 til syvende og sist ønsker å være. Rush er massivt dårligere enn Breakthrough i disse dager, og Deathmatchs mangler også fokuset til de målbaserte modusene, som eksempler. På samme måte føles noen av klassene viktigere for lagets helse enn andre, og kjøretøyene, når de styres av en dyktig sjåfør/pilot, er kanskje en anelse for overmektige og frustrerende å håndtere. Og på samme måte er Battlefield en serie som er best med allierte, og når du spiller alene, kan noen av kartene og modusene føles nesten kvelende når du sliter med å overvinne forsvaret eller et effektivt angrepslag. Dette er alle elementer som påvirker spillet, men ærlig talt er de mindre ulemper for det meste, ettersom det bredere Battlefield 6 Multiplayer -oppsettet kommer over som raffinert, polert og gjennomtenkt. Jeg vil ikke engang føle meg ubekvem med å si at det er den beste flerspillerskytespillopplevelsen på 2020-tallet.

Vi er fortsatt litt i mørket når det gjelder Portal

Når det gjelder Portal, skal det sies at anmeldelsesperioden ikke har tillatt en enestående titt på opplevelsen. Nivådesignsystemet var ikke tilgjengelig for testing, og antallet tilgjengelige moduser var begrenset til et par helt grunnleggende alternativer, som er nesten umulig å skille fra vanlige Multiplayer. Så jeg skal faktisk holde denne delen kort.

Portal er litt av en make or break-idé i Battlefield 6, for hvis det lever opp til løftene fra Battlefield Studios, kan det være en av de fineste tilpassede spillopplevelsene i nyere tid. Haken er at vi ikke har spilt det personlig ennå, noe som betyr at vi må dømme på håpefulle premisser og de to modusene som ble gjort tilgjengelige: Infantry Breakthrough og Hardcore Conquest.

Jepp, det tar ikke et geni å forstå hva disse modusene tilbyr, og dette er nettopp poenget. Hvis Portal bare fører til moduser som dette, hvis det lever og dør på nostalgi som 24/7 Rush -moduser, vil det egentlig ikke være mye å skrive hjem om. Men hvis det kan støtte de sprøere kreasjonene som ble lovet, som den plattformsentrerte Top of the World, vil det skille seg ut som en utmerket tertiær del av Battlefield 6 -oppsettet.

Så hvor står vi til syvende og sist på Battlefield 6?

Ser vi på Battlefield 6 som et komplett produkt, er det ingen tvil om at Battlefield Studios har levert et eksepsjonelt produkt her. Selv om jeg personlig ikke har latt meg imponere av oppsettet og struktureringen av Campaign, føles det også som en så liten del av helheten at du effektivt kan se bort fra det helt. Når vi da står igjen med Multiplayer og Portal, er det tydelig at det som presenteres er førsteklasses og premium.

Det er en komplett pakke med tonnevis av innhold og en veldig kompetent gratis første sesong som gir god tro på fremtiden. Grafikken er forbløffende vakker og skiller seg ut som et ekte eksempel på en tittel for dagens generasjon, samtidig som opplevelsen er utrolig godt satt sammen til et punkt der bugs og problemer nesten blir behandlet som lykkelige små ulykker. Ytelsen er eksepsjonell og spillet spiller jevnt uten noen som helst problemer, matchmakingen er kjapp og rask, og nettkoden er pålitelig og viser ingen tegn til etterslep. Siden det er EA vi snakker om, er det fortsatt en sjanse for at de lurer oss og klarer å snike inn mer påtrengende mikrotransaksjoner i lanseringsversjonen. Fra det jeg har sett, er det svært begrensede måter eller grunner til å noensinne ønske å bruke mer penger på dette spillet utover inngangsavgiften, så slik det ser ut, er det ingen grunn til bekymring overhodet.

Så lang historie kort, Battlefield 6 er den tilbake til form som vi har ønsket oss for denne franchisen. Det er en bemerkelsesverdig og underholdende flerspilleropplevelse som har så mye ekstra potensial takket være veiene som den utvidede Portal lover. Historien i enspillerdelen er savnet og forglemmelig, men når alt kommer til alt, er det online flerspillerelementet som gjør at de fleste spillere kommer til dette spillet, og det skuffer aldri. Så hva annet er det å si enn bravo, Battlefield Studios, bravo.