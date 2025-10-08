Battlefield 6 avslører de endelige PC-spesifikasjonene

HQ

Battlefield 6s utgivelse er rett rundt hjørnet. DICE og EA er klare for den store tilbakekomsten av skytespillserien, men hvis du lurer på om PC-en din er klar, bør du ta en titt på de nylig avslørte endelige PC-spesifikasjonene.

Fra lave innstillinger på 1080p til 4K ultra med alt maksimert, Battlefield 6 kan kjøre på et bredt utvalg av rigger. Det sies til og med at du kan komme unna med å kjøre spillet på lavere enn anbefalte spesifikasjoner, ettersom folk har rapportert at spillet kjører på et GTX 1070.

Hvis du vil at alt skal være så pent som mulig, er det imidlertid ingen grunn til å spare på PC-delene. Du trenger et RTX 5080 for å få spillet i Ultra++-innstillingen med 4k-oppløsning og opptil 240 bilder per sekund. Gjør deg også klar til å rydde litt plass på harddisken, da du trenger 90 GB for å kunne spille spillet, med mindre du velger ultra low-end, for da trenger du bare 55 GB.

TPM 2.0 og UEFI secure boot må være aktivert uansett hvilken rigg du har, og du trenger også HVCI- og VBS-kapasitet. Sjekk ut hele listen med spesifikasjoner nedenfor sammen med lanseringstraileren.