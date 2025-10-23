Battlefield 6 Battle Royale lanseres kanskje før heller enn senere

HQ

Det ser ut til at den mye omtalte Battle Royale-modusen for Battlefield 6 lanseres tidligere enn forventet. I hvert fall ifølge noen folk som har gravd rundt i spillets kildekode og funnet referanser til "Granite" - som sies å være det interne arbeidsnavnet for prosjektet hos EA og Dice. Videre er det foreslått at modusen vil lanseres som et stealth-drop. En av de mange kildene skriver :

"BR-lanseringen er fortsatt planlagt til 28. oktober og vil være et skyggedrop som ligner på Warzone med en trailer dagen før, i henhold til mine tidligere rapporter som fremdeles er nøyaktige så vidt jeg vet."

Utviklerne har ennå ikke bekreftet noe selv, men mye tyder på at Battle Royale blir et gratis tillegg, slik det ble rapportert tidligere i år. Vi får vite sannheten en gang neste uke, så følg med.

Ser du frem til å spille Battle Royale i Battlefield 6?