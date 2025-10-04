Battlefield 6 beta trekker Call of Duty-spillere bort i hopetall

HQ

Hypen rundt Battlefield 6 har vært massiv i flere måneder og ser bare ut til å vokse når utgivelsesdagen nærmer seg. Mange spillere på nettet har rost spillet for å levere en mer realistisk opplevelse sammenlignet med (for det meste) Call of Duty.

Dette ble spesielt tydelig under betaperioden på Battlefield 6, der nesten halvparten av de som deltok var spillere som tidligere hadde vært aktive i Call of Duty. Mer påfallende er det at disse spillerne ikke vendte tilbake til Activisions storselgende FPS etter å ha testet Battlefield.

Den største effekten ble sett på Steam, der nesten 50 % av spillerne som prøvde begge titlene, bestemte seg for ikke å gå tilbake til Call of Duty. På Xbox og PlayStation var tallene mindre, men likevel signifikante: rundt 29 % av Xbox-spillerne og 24 % av PlayStation-spillerne valgte å ikke fortsette med CoD.

Resultatet er at Black Ops 7-betaen nå føles stadig mer tom. Ifølge Ampere Analysis er trenden klar - spillerne favoriserer Battlefield 6. Klager på Activisions siste oppføring har stablet seg opp siden betaen begynte, med mange som hevder at spillet ikke føles som noe mer enn et oppvask av tidligere titler. På toppen av det virker juks allerede voldsomt - et problem samfunnet ikke akkurat er begeistret for.

Så, hvilken er du mest spent på - Battlefield 6 eller Black Ops 7?