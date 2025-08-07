Battlefield 6 betaen nådde nesten 25 000 samtidige spillere før betaen startet

HQ

Den åpne betaversjonen av Battlefield 6 er nå tilgjengelig for forhåndsnedlasting på alle plattformer i forkant av den aller første testen, som starter denne helgen for de store massene. Men for de med tidlig tilgang begynner moroa i dag, 7. august, om rundt 90 minutter for å være nøyaktig, mens resten får tilgang til betaen fra 9. til 10. august. Denne Early Access-betaen har allerede passert 24 000 samtidige spillere.

Ifølge SteamDB har den nådd en topp på 24 879 samtidige spillere, så det er utvilsomt høye forventninger til Battlefield Studios' sjette del.

Det er selvfølgelig ikke mulig å spille ennå, og antallet samtidige spillere skyldes at mange rett og slett velger å logge seg inn tidlig og justere innstillinger og så videre. Det er også mulig å chatte med andre spillere i lobbyen allerede nå, hvis man ønsker det. Antageligvis vil antallet spillere øke noe når betaen faktisk starter.

Kommer du til å spille Battlefield 6 beta?