Battlefield 6 blir gratis i en uke

HQ

Hvis du lengter etter litt eksplosiv action, kan du benytte anledningen til å hoppe inn på Battlefield 6 - EA har nemlig gjort flerspilleren helt gratis - i hvert fall frem til 2. desember. Fire moduser er inkludert i prøveperioden: Conquest, Team Deathmatch, Sabotage og Breakthrough, som kan spilles på tre forskjellige kart: Siege of Cairo, Blackwell Fields og Eastwood. Med andre ord et godt utsnitt av spillet og hva det har å by på, og en fantastisk mulighet for nykommere til å prøve det ut.

Og hvis du bestemmer deg for å kjøpe spillet når prøveperioden er over. Da vil all progresjonen din bli overført, og ingenting vil gå tapt. Det blir en sømløs overgang. Prøveperioden er tilgjengelig akkurat nå, både på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.

Skal du kaste deg ut i det og prøve Battlefield 6?