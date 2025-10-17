Battlefield 6 Conquest-spill vil nå bli kortere, og samfunnet er ikke akkurat begeistret for det

HQ

Battlefield Studios har bestemt seg for å implementere en endring som vil påvirke din Conquest -opplevelse ganske betydelig. Utviklerne har lagt merke til at mange kamper ikke avsluttes ved at et lags billetter når null, men at kampene i stedet avsluttes på grunn av tidsbegrensningen. For å få bukt med dette har det blitt gjort en endring der hver kamp nå vil ha færre billetter, noe som vil gjøre kampene kortere.

Kunngjøringen av denne endringen forklarer: "Vi har redusert antall startbilletter på tvers av alle Conquest-kart, slik at kampene avsluttes i et mer naturlig tempo. Tidligere var det mange runder som nådde tidsgrensen i stedet for å slutte når det ene laget gikk tom for billetter. Vi vil fortsette å overvåke tilbakemeldinger og data for å sørge for at flyten i hver kamp føles riktig."

De forskjellige kartene har også forskjellige endringer i billettnummer, ettersom Siege of Cairo, Empire State, Iberian Offensive og New Sobek City alle faller fra 1000 til 900 billetter, mens Liberation Peak og Manhattan Bridge faller til 800 billetter totalt, og Operation Firestorm og Mirak Valley synker til 700 billetter.

Det ser ut til å være en trend her som tyder på at jo større kartet var, desto mindre sannsynlig var det at det nådde sin konklusjon i den tidligere angitte tidsperioden. Fans har allerede kommet opp med en løsning som kanskje er bedre enn EAs løsning, ettersom de ber om at tidsbegrensningen ganske enkelt fjernes slik at spillene avsluttes når de er klare, noe som gir lange og intense Conquest kamper.

Hva synes du om denne endringen, og er du en av de syv millioner Battlefield 6 -eierne?