Battlefield 6 selger over 7 millioner eksemplarer på tre dager

I går hørte vi rykter om at Battlefield 6 skulle ha solgt mer enn seks millioner eksemplarer, noe EA nå ikke bare bekrefter, men har mer å dele. I en pressemelding avslører selskapet at hele syv millioner eksemplarer av spillet har blitt solgt i løpet av de tre første dagene. Det er ny rekord for franchisen, og ifølge deres data har totalt 172 millioner kamper blitt spilt i løpet av disse dagene, i tillegg til at over 15 millioner timer med spilling har blitt streamet.

I en hjertelig melding til fansen hadde den daglige lederen for Battlefield følgende å si :

"Først og fremst vil vi takke spillerne våre. Battlefield 6 ble bygget sammen med fansen vår. Fra det første konseptet til implementeringen av Battlefield Labs og inn i den rekordstore åpne betaversjonen har vi vært besatt av tilbakemeldinger fra spillerne. Sammen med spillerne våre har vi hatt et eneste mål: å lage det beste Battlefield noensinne. Og dette er bare begynnelsen - vår første sesong med nytt innhold er bare 12 dager unna."

Men det er selvfølgelig utfordringer i vente. Teamet må opprettholde spillernes interesse, og spesielt de kommende ukene når de skal stå ansikt til ansikt med årets Call of Duty.

