Battlefield 6 dreper Zac Efron i lanseringstrailer

Vi er vant til å se kjendiser i Call of Duty-spill og i markedsføringen av dem, så det er forståelig hvis du tror at Battlefield 6 bare prøver å kopiere eller hylle CoD etter å ha sett de første sekundene av EAs live-action-lanseringstrailer. Du vil imidlertid raskt innse at selskapet gjør det motsatte.

Battlefield 6 sin lanseringstrailer starter kanskje med å vise Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen og Paddy Pimblett gjøre seg klare for litt action, men la oss bare si at EA ikke trengte å betale for mye av tiden deres. Traileren fokuserer i stedet på vanlige soldater som kjemper i urbane miljøer mens de bruker noen av de forskjellige våpnene og gadgetene vi får glede av når Battlefield 6 lanseres 10. oktober.