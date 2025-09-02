Battlefield 6 dropper raytracing for å unngå ytelsesproblemer

HQ

Battlefield 6 vil ikke bli brukt til de RT On, RT Off Nvidia-reklamene, ser det ut til, ettersom Battlefield Studios ikke legger til strålesporing i spillet og ikke har planer om å gjøre det, i det minste ikke i nær fremtid.

I en samtale med Comicbook.com sa Christian Buhl, studioteknisk direktør i Ripple Effect (et av studioene som nå er under Battlefield Studios-banneret), at mangelen på strålesporing kommer fra devs som først og fremst ønsker å fokusere på ytelse.

"Nei, vi kommer ikke til å ha strålesporing når spillet lanseres, og vi har heller ingen planer om det i nær fremtid," sa Buhl. "Det var fordi vi ønsket å fokusere på ytelse. Vi ville sørge for at all vår innsats var fokusert på å gjøre spillet så [optimalisert] som mulig for standardinnstillingene og standardbrukerne."

Battlefield har litt av en historie når det gjelder dårlig ytelse, spesielt ved lansering. Selv om spillene fortsatt er elsket av millioner av fans, husker vi alle de første ukene av Battlefield 4, for eksempel. Å droppe strålesporing virker ikke som en så dårlig idé hvis det faktisk forbedrer ytelsen, men vi må vente til oktober for å se om det var verdt det.