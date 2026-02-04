Battlefield 6, EA Sports FC 26, og Apex Legends kreditert av EA for rekordår

HQ

Det er sesongen for økonomiske resultater. Vi har gravd oss gjennom mengder av salgsdata og markedsføringssjargong for å analysere spennende informasjon fra Nintendo, Take-Two, og nå er det EAs tur til å fortelle oss hvordan det siste kvartalet gikk. Med lanseringen av Battlefield 6s tall klare til å vises, ser det ut til at EA har raket det inn de siste månedene.

I henhold til den siste økonomiske inntjeningsrapporten har EA hatt rekordstore kvartalsvise nettobestillinger, og mens den vedvarende suksessen til EA Sports FC og Apex Legends krediteres for dette, er det ingen feil i Battlefield 6s rolle i å drive salget langt opp. "Battlefield 6 var den bestselgende skytespilltittelen i 2025, og satte nye franchise-engasjementsrekorder," heter det i rapporten.

Nettoomsetningen var 1.901 milliarder dollar dette kvartalet, med nettobestillinger opp 38% til hele 3.046 milliarder dollar. Senere i rapporten var det selvfølgelig et nikk til det kommende salget av EA til Saudi PIF, Silver Lake og Affinity Partners, som forventes å stenge innen 1. kvartal i regnskapsåret 2027, som begynner i april i år.

Når transaksjonen er gjennomført, vil EA bli et privat selskap, noe som betyr at vi neppe kommer til å se flere av disse resultatrapportene. Virkelig slutten på en epoke da vi ikke lenger kan se at antallet går opp takket være nok et stort kvartal for EA Sports og Apex.