Battlefield 6 får nye klasseendringer, våpentilpasning og mer i åpen beta

HQ

Battlefield 6 lanseres i oktober, men hvis du vil sjekke ut spillet et par måneder før det slippes kommer den åpne betaen denne helgen. EA skisserte nylig hvordan spillet vil være annerledes sammenlignet med hvordan det var i Battlefield Labs.

For det første er det debatten om lukkede vs åpne våpen. Med old-school-spillere som ønsker en mer lukket tilnærming til våpen, vil den åpne betaen for Battlefield 6 imøtekomme det og gi oss Closed Weapon Conquest-spilleliste i beta, med full XP-progresjon.

Kartene har også blitt endret noe, ettersom utviklerne har lagt merke til hvor spillerne samles og sørget for at de har forbedret bevegelsesflyten og tempoet når kampen begynner. Skade og tid til å drepe har også blitt endret.

Assault ser ut til å være den klassen som får flest endringer for den åpne betaen, da EA bemerker at mens den hadde vært populær blant medisinere og solospillere, vil de at den skal føles mer som om den passer inn i et lag også. Ingeniør, støtte og rekognosering blir imidlertid ikke alene. Spesielt Recon får litt oppmerksomhet, ettersom Pathfinder-treningen har blitt erstattet med Spec Ops, som fokuserer mer på stealth-funksjonen til Recon.

Battlefield 6 lanseres 10. oktober til Xbox Series X/S, PS5 og PC.