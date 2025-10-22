Battlefield 6 kampanjeleder skuffet over at teamet ikke ble inkludert i spillets rulletekster

HQ

Halo-medskaper Marcus Lehto har kritisert EA for ikke å inkludere hans tidligere studio Ridgeline Games i rulleteksten for det nylig utgitte Battlefield 6. Ridgeline jobbet med historiekampanjen for hitskytespillet, og Lehto sier at deres bidrag utgjorde "grunnlaget for spillet."

"Jeg er skuffet over å se at mange av mine tidligere lagkamerater fra Ridgeline Games ikke ble kreditert riktig i den nylige utgivelsen av Battlefield 6," skrev Lehto på LinkedIn (via Eurogamer). "Disse talentfulle utviklerne jobbet utrettelig i 1 til 2,5 år med å bygge grunnlaget for spillet, før jeg sluttet frivillig og studioet deretter ble lagt ned. Til tross for deres betydelige bidrag ble de fleste av dem som ble sagt opp, henvist til en "spesiell takk"-seksjon helt på slutten av rulleteksten - og flere ble helt utelatt, inkludert meg selv."

Lehto forlot studioet i fjor, og kort tid etter la EA ned hele Ridgeline. Veteranutvikleren kalte trekket et "gut punch", på den tiden, og ser bare ut til å ha surnet ytterligere på EA på grunn av denne kredittkontroversen. I LinkedIn-innlegget inkluderer han et bilde av hvordan han ønsket at Ridgeline Games hadde blitt kreditert. Dessverre ser det ut til at EA ikke vil legge dette til Battlefield 6 når som helst snart.