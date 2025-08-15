Battlefield 6 sin åpne beta er nok en gang i full gang på Steam

HQ

Vi har fulgt nøye med på resultatene til Battlefield 6 Open Beta, av den enkle grunn at det har vært betydelig mer populært enn noen av oss kunne ha forestilt oss.

Ser vi på alle tiders samtidige spillertopper på Steam, via SteamDB, klarte betaen å klatre så høyt som 18. plass på alle tiders hitlister forrige helg da den nådde en topp på 521 079 spillere. Kan denne helgen, som byr på den andre og litt større åpne betaen av de to, være tiden for at denne rekorden blir knust igjen?

Det virker absolutt sannsynlig, og vi sier dette fordi etter at betaen kom tilbake i går (på en torsdag av alle dager), klarte den å nå et topp samtidig spillertall på Steam på 408,754. Å si at det kan legge til ytterligere 100,000 XNUMX til den totalen på en fredag, lørdag eller søndag virker utrolig sannsynlig.

Når det gjelder hva dette kan bety for betaen på alle tiders Steam -lister, skyver den inn i stor gutt territorium nå, noe som betyr at den må overgå toppen med ytterligere 100 000 for å slå av Apex Legends på 16. plass med sin 624 473 samtidige spillertopp. Etter det på 14. plass ligger Goose Goose Duck på 702 845, og deretter kommer ytterligere massive hopp når vi nærmer oss topp 10, der målet vil være rundt 900 000 samtidige spillere.

Hvor langt tror du denne betaen (igjen, ikke en full lansering, men bare en beta) kan gå?