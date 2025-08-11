Battlefield 6 sin beta hadde en halv million samtidige spillere på Steam

HQ

Å si at fansen har vært begeistret for å spille Battlefield 6 er en underdrivelse. Spillet har vært enormt for EA så langt, og betaversjonen har trukket til seg enorme mengder spillere. Faktisk så mye at det allerede har blitt et av Steams største spill.

I løpet av helgen, på sitt absolutte høydepunkt, klarte betaen å taue inn så mange som 521 079 samtidige spillere, ifølge SteamDB, som for referanse gjør skytespillet til det 18. største samtidig spilte spillet gjennom tidene på plattformen.

Jepp, Battlefield 6, som ikke lanseres før i oktober, har allerede utkonkurrert Helldivers II, Among Us, Monster Hunter: World, The Finals, Destiny 2, Elden Ring: Nightreign, Halo Infinite, og til og med Call of Duty på PC-plattformen. Men Activision burde ikke være bekymret i år, ikke sant...?