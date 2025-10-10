Battlefield 6 passerer 700 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Krigen har begynt. I hvert fall i digital form, med Battlefield 6 som braker inn på scenen og spillere som strømmer til i hopetall, med mer enn 720 000 samtidige spillere i skrivende stund. Det ser med andre ord ut til å bli en dundrende suksess, og som forventet har den plutselige tilstrømningen av spillere skapt en del køer.

Heldigvis ser det ut til at EA og Dice var forberedt, og i en uttalelse på sosiale medier forsikret de om at ventetiden burde være minimal og at de slipper inn så mange spillere som serverne tillater.

"Når spillet nå er live, hopper mange av dere inn samtidig. For å bidra til å holde ting jevnt og stabilt for alle, er påloggingskøer aktive i dette topplanseringsøyeblikket. Vi slipper inn så mange av dere som vi kan, så køene bør være relativt korte."

Nå er det store spørsmålet hvor godt Battlefield 6 vil gjøre det i løpet av helgen, og om de kan bryte den magiske barrieren på én million spillere.

Har du blitt med i nettkampen ennå?