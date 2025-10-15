Battlefield 6 selger 6,5 millioner eksemplarer ifølge analytikere

HQ

Den digitale krigen er i full gang. Og selv om den teknisk sett ikke virkelig starter før årets Call of Duty kommer om noen uker, er det ingen tvil om at Battlefield 6 har fått en flott start. Ifølge analytikere har skytespillet solgt over 6,5 millioner eksemplarer, og det anslås at det har generert over 350 millioner dollar i inntekter. Husk imidlertid at disse tallene ennå ikke er bekreftet av verken EA eller Dice.

Graver vi litt dypere, er det tegn som tyder på at mesteparten av salget skjer på PC. Steam alene skal visstnok stå for nesten 70 % av alt salg. I hvert fall ifølge analysefirmaet Alinea, som hevder at denne fantastiske utviklingen er i tråd med hva de har spådd. Talsperson Rhys Elliott hadde dette å si :

"Etter mange år med feiltrinn er Battlefield-serien tilbake med en ærlig talt opprørende kommersiell debut, med over 6.5 millioner solgte enheter i løpet av de første dagene på tvers av PC og konsoll, i henhold til våre estimater,"

Han fortsatte deretter med å fremheve inntektene og sa :

"Det tilsvarer mer enn 350 millioner dollar i bruttoinntekter, noe som plasserer Battlefield 6 i samtalen med årets - nei, generasjonens - største lanseringer."

Er du en av de mange spillerne som har strømmet til Battlefield 6?