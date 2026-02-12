Battlefield 6: Sesong 2 kommer med to nye kart, Little Birds og dirt bikes

HQ

Battlefield Studios vil snart introdusere den andre sesongen til Battlefield 6, da neste kapittel av live support etter lanseringen begynner fra 17. februar. Med denne datoen nesten her, har en ny spilltrailer for innholdet blitt publisert, i tillegg til veikartet og massevis av ferske skjermbilder som viser handlingen.

Mens du kan se mye av dette nederst i denne teksten, som den første sesongen av Battlefield 6, er denne andre sesongen delt inn i tre kjerneslag. Vi har derfor samlet det som kommer til å skje i hver fase nedenfor.

Extreme Measures - 17. februar:



Nytt kart: Forurenset



Nye moduser: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR - Synthesis



Nye helikoptre: AH-6 Little Bird, MH-350



Nye våpen: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA



Nightfall - 17. mars:



Nytt kart: Hagental-basen



Nye moduser: Nightfall, Gauntlet Nightfall



Nytt POI: Forsvarets testkompleks 3 - Fort Lyndon



Nytt kjøretøy - M1030-1



Nye våpen: CZ3A1, VZ.61



Hunter/Prey - 14. april:



Ny modus: Operasjon Augur



Nytt kjøretøy: LTV



Nytt våpen: Ripper 14" Macheter



Oppdateringer: Portalendringer, ny Battle Pass-bonusbane



Med sesong 2 satt til debut på tirsdag, forvent å se mye mer fra det kommende innholdet.