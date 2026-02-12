nyheter
Battlefield 6: Sesong 2 kommer med to nye kart, Little Birds og dirt bikes
Neste runde med innhold lanseres neste uke.
Battlefield Studios vil snart introdusere den andre sesongen til Battlefield 6, da neste kapittel av live support etter lanseringen begynner fra 17. februar. Med denne datoen nesten her, har en ny spilltrailer for innholdet blitt publisert, i tillegg til veikartet og massevis av ferske skjermbilder som viser handlingen.
Mens du kan se mye av dette nederst i denne teksten, som den første sesongen av Battlefield 6, er denne andre sesongen delt inn i tre kjerneslag. Vi har derfor samlet det som kommer til å skje i hver fase nedenfor.
Extreme Measures - 17. februar:
- Nytt kart: Forurenset
- Nye moduser: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR - Synthesis
- Nye helikoptre: AH-6 Little Bird, MH-350
- Nye våpen: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA
Nightfall - 17. mars:
- Nytt kart: Hagental-basen
- Nye moduser: Nightfall, Gauntlet Nightfall
- Nytt POI: Forsvarets testkompleks 3 - Fort Lyndon
- Nytt kjøretøy - M1030-1
- Nye våpen: CZ3A1, VZ.61
Hunter/Prey - 14. april:
- Ny modus: Operasjon Augur
- Nytt kjøretøy: LTV
- Nytt våpen: Ripper 14" Macheter
- Oppdateringer: Portalendringer, ny Battle Pass-bonusbane
Med sesong 2 satt til debut på tirsdag, forvent å se mye mer fra det kommende innholdet.