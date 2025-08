Battlefield 6 sies å kjøre med 60 bilder per sekund på konsoller, med en ytelsesmodus som går utover

HQ

Etter hvert som vi fortsetter å bevege oss gjennom denne generasjonen konsoller (nemlig PS5 og Xbox Series X/S), med nye spill som kommer og fortsetter å presse dem til det ytterste, blir spørsmålet ofte hva slags ytelse vi kan forvente fra kommende titler på hjemmeenhetene. Takket være den nylige avsløringen av Battlefield 6 er det mange som tenker på det.

Ifølge utviklerne av Battlefield Studios, som har snakket med Tech & Co. i et intervju, vil konsollytelsen for det kommende og etterlengtede skytespillet være solid, og alle konsoller forventes å kjøre med 60 bilder i sekundet. Dette inkluderer PS5, Xbox Series X og til og med Xbox Series S.

Det som nevnes er at det da også vil være en Performance Mode tilgjengelig, som gjennom bruk av Variable Refresh Rate vil gjøre det mulig for tittelen å spille med enda høyere bildefrekvens på noen konsoller. Spesifikasjonene for dette er ikke forklart ennå, noe som betyr at det kanskje bare er mulig å bruke denne modusen på PS5 Pro.

For et spill med så mye kaos og ødeleggelse som Battlefield 6 lover, vil solid 60 fps-ytelse på konsoller uten tvil begeistre mange.