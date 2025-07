Battlefield 6 bekreftet for lansering i oktober, prislapp £70/€80

HQ

EA lovet at vi skulle få vite mye mer om flerspillerdelen i Battlefield 6 i dag, og det løftet har de virkelig innfridd. Utgiveren har nettopp delt massevis av ekstra detaljer om det kommende skytespillet, som utvikles av Battlefield Studios (DICE, Criterion, Ripple Effect, Motive), inkludert når det vil lanseres, på hvilke plattformer og til hvilket prispunkt.

Til å begynne med, som ryktene antydet, vil Battlefield 6 debutere 10. oktober 2025, og det vil være tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Det vil selges til forskjellige (men fortsatt normale) prispunkter avhengig av plattform og versjon, og med det i bakhodet, finner du mer informasjon nedenfor.

Standardutgave



PC - £59,99/€69,99



PS5/Xbox Series X/S - kr 69,99/€ 79,99



Phantom Edition



PC - £89.99/€99.99



PS5/Xbox Series X/S - 99,99 kr/109,99



Utover dette får vi høre om settingen, som teknisk sett er futuristisk, om enn bare så vidt i fremtiden. Året spillet utspiller seg i er 2027, og handlingen er beskrevet som følger :

"Året er 2027. Verden er på randen av kaos. Etter at et oppsiktsvekkende attentat har sjokkert verden, har store europeiske land forlatt NATO, mens USA og dets allierte sliter med konsekvensene. Et stort privat militærselskap som ikke er redd for å krysse grenser, med dype lommer og den nyeste teknologien, ønsker å fylle maktvakuumet. Denne hæren er PAX Armata. Det som er igjen av NATO, er i filler, såret og forslått. Dette er verden på Battlefield 6."

Ellers kan vi forvente oss ombygde kamper ved hjelp av et nytt Kinesthetic Combat -system som er laget for å gjøre spillet mer variert og oppslukende. Det klassiske og elskede klassesystemet vender tilbake for å levere spillopplevelse bygget rundt Assault, Engineer, Support og Recon, hver med definerte roller, gadgets og våpen. Flerspillerdelen vil inneholde en blanding av helt nye og tilbakevendende kart som Operation Firestorm, og modusene vil også være en rekke fanfavoritter, som Conquest, Breakthrough og Rush, men ingen tegn til Battle Royale ennå. Portal vil gjøre comeback for å muliggjøre mer uvanlige kampscenarier og moduser, og vi kan forvente en "ambisiøs" post-lansering som vil bringe "flere moduser, kart, våpen og andre funksjoner til spillet på en konsekvent basis."

Når det gjelder når du kan prøve spillet før lanseringen, vil det være to beta-helger, hvorav den første er mellom 9. og 10. august og den andre mellom 14. og 17. august.

For mer om Battlefield 6, sørg for å sjekke ut vår lange forhåndsvisning her.