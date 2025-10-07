Battlefield 6 utviklere erter sjøkamp, små helikoptre og mer

HQ

Battlefield 6 Det ser allerede ut til å være en sterk tilbakekomst for serien, og når det kommer senere denne uken, får vi se om EA virkelig har brakt FPS-serien tilbake fra randen til sin komfortable andreplass bak Call of Duty.

Men selv om spillet ikke er ute ennå, ser fansen allerede fremover, og det samme gjør utviklerne. Battlefields siste samfunnsoppdatering forteller oss at våre forespørsler blir lyttet til, og vi kan se dem komme til liv i fremtiden.

"Forespørsler om sjøkrigføring har ikke gått ubemerket hen, og det har heller ikke oppfordringene til et bestemt fan-favoritt lite helikopter, tropper og mer," lyder innlegget. "Vi setter pris på alle forslagene dine, og vil at du skal vite at vi lytter. Med sesong 1 og veikartet vårt foran oss, gleder vi oss til å fortsette å bygge et Battlefield som gjenspeiler hva spillerne vil ha. Vi vil fortsette å lese og lytte til fellesskapets kanaler, og vi gleder oss til å dele mer med dere, så fortsett å komme med tilbakemeldinger."

Battlefield 6 ser ut til å være bygget på ideen om at hvis nok folk skriker etter det, vil de til slutt få det. Så kanskje vi snart vil seile på havene og ta ned fiendene våre i sjøkrigføring, hvis vi sørger for (på en høflig måte) at utviklerne vet at vi ønsker det.