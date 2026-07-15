Battlefield 6 viser frem sjøkrigføring i forkant av premieren på sesong 4

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Battlefield 6 har avslørt sin fjerde sesong, som handler om å nyte havsprut og sjøluft, rett før du dukker deg for å unngå en regn av skudd, ettersom sesong 4 fokuserer på sjøkrigføring. Et nytt kart, nye våpen, kjøretøy og mer pryder kysten i denne nye strandbaserte Battlefield-sesongen, som lanseres 21. juli.

Først og fremst har vi Tsuru Reef, det nye kartet som kommer i sesong 4 og som ifølge utviklerne er det største slagfeltet hittil. Det har vidstrakte øyer hvor du kan kjempe til fots, samt rikelig med dypblått hav å forsvinne i. Naviger gjennom det urolige havet med patruljebåten RCB-90 eller den 7,7 meter lange NSW RHIB. Fire nye våpen blir også introdusert, blant annet Interdictor-snikskytterriflen.

Senere i sesongen vil også Wake Island gjøre sin etterlengtede tilbakekomst. Selvfølgelig er det også en ny Ranked Battle Royale-sesong å klatre i, i tillegg til det ekstra innholdet som kommer som en del av den nye sjøsesongen. Sjekk ut gameplay-traileren nedenfor: