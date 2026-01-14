Battlefield 6s første sesong blir utvidet med nesten en måned for å "polere og avgrense sesong 2"

HQ

Hvis du fremdeles var litt trygg på at Battlefield Studios ville være klar til å lansere den andre sesongen av Battlefield 6 i januar, til tross for at du hadde lite å dele om det, har vi noen dårlige nyheter. Utvikleren har avslørt at neste sesong rett og slett ikke er klar ennå, og at den første sesongen på grunn av dette blir forlenget med nesten en hel måned.

Nå vil Season 1 løpe helt til 17. februar, med denne ekstra tiden som skal fylles med en liste over oppdateringer som utgjør "Sesong 1 forlengelse". Dette vil omfatte ukentlige utfordringer, en Bonus Path, og en fortsettelse av Battle Pass, og hvorfor denne avgjørelsen har kommet, forklarer en kort uttalelse dette.

"I løpet av vår pågående utvikling har vi fortsatt å gjennomgå tilbakemeldinger fra samfunnet, og for å holde løftet vårt, bestemte vi oss for at vår beste vei fremover er å forlenge sesong 1 og gi oss ekstra tid til å polere og finpusse sesong 2 ytterligere."

Noen av godbitene som spillerne vil kunne se frem til inkluderer Frostfire Bonus Path som begynner 27. januar og som vil gi nye tilpasningsalternativer som en Weapon Package og en Soldier Skin. Utover dette, i tråd med Valentinsdag, vil det være en slags feiring, pluss flere doble XP-helger som er lovet resten av sesongen også.

Den utvidede Season 1 vil begynne å komme til å bære frukt fra og med 20. januar.