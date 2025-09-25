Battlefield 6s Portal vil tilby en vedvarende vertsserver per spiller

HQ

Vi har hatt mange muligheter til å fortelle deg alt om Battlefield 6 i løpet av de siste ukene, inkludert en forhåndsvisning av flerspiller forrige uke og en forhåndsvisning av kampanjen veldig, veldig nylig. Men hva med en av de andre store modusene som vil bli inkludert og omtalt ved lanseringen? Det stemmer, i dag snakker vi om Portal, men i motsetning til de andre modusene, skal vi holde dette mer kortfattet i stedet for å forberede en fullverdig forhåndsvisning av funksjonen.

For å gjøre en lang historie kort: Battlefield Studios gjør mer enn det som er mulig med denne modusen, og tar det vi satte pris på i Battlefield 2042 til neste nivå. Dette vil omfatte over 100 alternativer for å fikle med innstillingene og kjernekampelementene for å skape en rekke rare og fantastiske moduser, men også mer jordnære og kjente moduser som mangeårige fans kan sette pris på. Host, host ... 24/7 Rush.

Når det gjelder noen av de nyere funksjonene, er den store tingen å merke seg Spatial Editing -systemet som effektivt er en utviklerkartredigerer der brukere kan tilpasse og legge til elementer i eksisterende kart. Dette ser ut til å være et ganske komplekst og bredt system, ettersom vi ikke bare snakker om å justere hvor steiner er plassert på kartet, men deler som definerer utseendet og strukturen på kartet for til slutt å skape sære ideer som Top of the World, som er et plattformspill der målet er å klatre og nå toppen av kartet mens du kjemper mot andre fiendtlige lag.

Utover dette får vi vite at det finnes måter å tilpasse brukergrensesnittet på, deaktivere og tilpasse widgeter, og til og med erstatte resultattavlen helt med et eget alternativ. Du kan også endre AI-atferd for å skape mer varierte moduser som en hordeaktivitet, og selv om alt dette ser ut til å være ganske komplekst og kanskje utenfor forståelsen til den gjennomsnittlige spilleren, er Battlefield Studios godt klar over at dette kan være tilfelle og bemerker at det vil være en "læringskurve" til denne oppdaterte Portal. De vil forsøke å lette denne ved å tilby internt produserte opplæringsprogrammer.

Hvis dette ikke var nok til å bli begeistret, vil Experience -biblioteket fungere som en måte å finne en haug med sprø og fantastiske moduser på, mens Server Browser kommer tilbake for å hjelpe spillerne med å finne den nøyaktige spillmodusen de har søkt etter, hvis den er opprettet og vert av samfunnet. Så hvordan fungerer hosting i disse dager, spør du? Battlefield Studios tillater hver enkelt spiller å være vert for en server. Du kan opprette den, sette den opp og la den være aktiv uten å kreve noen innspill, og igjen er dette tilfelle for hver eneste spiller som får tak i en kopi av spillet.

Som et nest siste punkt forklarer Battlefield Studios at erfaringsøkning vil være tilgjengelig i alle flerspillermoduser på Battlefield 6, noe som betyr at du vil kunne gå opp i nivå og utvikle deg som vanlig hvis du er i Portal og ikke core Multiplayer, med serverbeskrivelse som informerer om hvordan erfaringsgevinster fordeles, noe som er nyttig for alle moduser uten tradisjonell kamp.

Til slutt, Battlefield Studios lover rikelig med støtte for Portal nedover linjen. De nevner ikke spesifikt hva som vil komme som en del av etterlanseringen, men de uttrykker at de utforsker hvordan de kan innlemme lysjusteringer, blande og matche eiendeler og transformere landskap.

Så for å gjøre en lang historie kort, Portal ser ut til å bli en banger i Battlefield 6.