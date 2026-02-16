Battlefield Studios diskuterer å endre de kontroversielle oppløsningslobbyene

HQ

Et av de største samtalepunktene og områdene med kritikk som Battlefield 6 fremdeles står overfor fra samfunnet, er med henvisning til sine oppløsningslobbyer. Forutsetningen er at lobbyen splittes etter hvert spill, og de forskjellige spillerne / lagene må matchmake for et nytt spill igjen, i stedet for å bare ta en allerede full lobby og få handlingen til å bevege seg i et raskere tempo. Årsaken er lobbybalanse og å sikre at hvert spill blir matchet bedre for å oppmuntre til mer rettferdige spill, men for en tittel som samler så mange spillere på en gang som Battlefield 6 gjør, betyr denne prosessen ofte at du sitter igjen med lobbyer stablet med roboter eller må matchmake i en lengre periode for å finne noe mer menneskelig.

Igjen har kritikken vært ganske sterk om at dette fortsatt er tilfelle fire måneder etter lanseringen. I et nylig intervju med DICE (hoveddelen av Battlefield Studios-familien), fikk vi sjansen til å spørre produsent Phil Girette om eventuelle planer som kan være på plass for å justere eller endre den kontroversielle funksjonen.

"Ingenting som vi kan kunngjøre ennå, men vi ser tilbakemeldingene, og det å spille sammen med venner, eller randoms som du vil fortsette å spille med, er en stor del av det å spille spill og være sosial. Så det er definitivt et sted der vi ønsker å se flere forbedringer."

Så det er definitivt et område for forbedring, med DICEs egne ord. Det er usikkert når eller om denne funksjonen vil bli taklet, men den gode nyheten er at den er på utviklerens radar.