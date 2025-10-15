Battlefield var "skytespillenes Dungeons & Dragons", sier seniorprodusent

HQ

Til tross for noen problemer med ytelse, matchmaking og mer, virker Battlefield 6 som en sterk retur for skytespillserien. Det snakkes stadig om hvorvidt det vil overgå Call of Duty på noen områder i år, men i begynnelsen var det helt andre ambisjoner for Battlefield.

I en samtale med GQ sa Dice seniorprodusent David Sirland at han trodde Battlefield var mer et nisjeskytespill. "Da jeg begynte, var Battlefield en nisje av en nisje, det var nesten Dungeons and Dragons of shooters," sa han. "Jeg tror Battlefield har overlevd så lenge fordi kjernen i opplevelsen var så ambisiøs den gangen", la Jeremy Chubb, produsent hos Dice, til.

Det er tydelig at serien har kommet langt siden sin spede begynnelse, men det samme kan sies om hovedkonkurrenten Call of Duty. Vince Zampella, den nåværende Battlefield-sjefen og grunnleggeren av Infinity Ward, beskrev hvordan Call of Duty til og med ble til. "Den eneste grunnen til at Call of Duty eksisterer, er fordi EA var noen drittsekker", sa han, og minnet om hvordan han forlot EA på grunn av en tvist om Medal of Honor for mer enn 20 år siden.