Battlefield-utviklernes vikingspill, Darkborn, lagt på is

Nesten tre år gikk fra David Goldfarb og en del andre personer som hadde gått lei av å lage Battlefield-spill hos DICE avduket Darkborn til vi fikk en ny trailer fra prosjektet i fjor. Noen håpet kanskje at dette betydde ting begynte å gå på skinner, men det er dessverre ikke tilfellet.

Nå kan Goldfarb og gjengen nemlig annonsere at det de har bestemt seg for å stoppe utviklingen av Darkborn siden ting ikke ble helt som håpet. Den gode nyheten er at de ikke ønsker å gjenoppstarte prosjektet med blanke ark siden de allerede har begynt på et annet spennende prosjekt vi skal få høre om "veldig, veldig snart", så det kan høres ut som om dette blir en av sommerens kunngjøringer.