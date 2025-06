Bayern München i klubb-VM: datoer, rivaler og veien til finalen

HQ

Bayern München er en av de 12 europeiske klubbene blant de 32 klubbene som deltar i FIFA Club World Cup, og den eneste tyske sammen med Borussia Dortmund. Denne europeiske giganten, som vant Champions League i 2020, vant allerede VM for klubblag det året, men dette er en helt annen konkurranse, og en som vil sette et fint punktum for 125-årsjubileumssesongen.

Men for å komme dit må Bayern først overleve gruppespillet i Gruppe C, som inkluderer en av de største klubbene i Argentina, Boca Juniors, samt portugisiske Benfica, som, i likhet med Bayern, kvalifiserte seg via rangeringsveien. Gruppen inkluderer også Auckland City FC, den eneste representanten fra OFC, som, som det eneste amatørlaget, høres ut som den svakeste av dem alle...

Bayern Münchens gruppespillkamper i VM for klubblag



Søndag 15. juni: Bayern mot Auckland City: 17:00 BST, 18:00 CEST



Lørdag 21. juni: Bayern mot Boca Juniors: 14:00 BST, 15:00 CEST



Tirsdag 24. juni: Benfica mot Bayern Benfica mot Bayern: 20:00 BST, 21:00 CEST



Potensiell vei til finalen for Bayern i VM for klubblag

Ettersom Bayern er en del av gruppe C, vil de møte lagene i gruppe D hvis de går videre til åttedelsfinalene. Det betyr at deres potensielle rivaler i den første utslagsrunden er :



Flamengo



ES Tunis



Chelsea



Los Angeles FC



Og avhengig av om de ender som nummer én eller to i gruppen, vil de spille sine kamper på :



Lørdag 28. juni: Vinneren av gruppe C mot nummer to i gruppe D: KL. 21.00 NORSK TID, KL. 22.00 NORSK TID



Søndag 29. juni Vinneren av gruppe D mot nummer to i gruppe C: 21:00 BST, 22:00 CEST



Hvis de vinner, vil deres neste rivaler i kvartfinalene være en fra gruppe A eller B :



Palmeiras



Porto



Al Ahly



Inter Miami



Paris Saint-Germain



Atletico Madrid



Botafogo



Seattle Sounders



Etter det kan de spille kvartfinalene lørdag 5. juli kl. 15:00 CEST eller lørdag 5. juli kl. 18:00 CEST, og en av semifinalene tirsdag 8. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST den 8. eller 9. juli.

Finalen i klubb-VM finner sted søndag 13. juli kl. 20:00 BST, 21:00 CEST. Tror du Bayern München kommer til å være der?