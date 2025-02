Bayern München kvalifisert for åttedelsfinalene: alle resultatene fra tirsdagens kamper

HQ

Bayern München, Benfica, Club Brugge og Feyenoord er de første lagene som er bekreftet til åttedelsfinalene i Champions League, i en tøff kveld for de italienske klubbene ... og nesten et mareritt for Bayern-fansen.

Først, i løpet av ettermiddagskampen, ble AC Milan eliminert av Feyenoord, 1-1 som legger til den første etappen 1-0 i favør av det nederlandske laget. Det til tross for at Milan scoret i løpet av de første 36 sekundene av en av sine nye signeringer... som spilte i Feyenoord for tre uker siden.

I kveldens kamper var det Club Brugge som hadde det lettere, og kom fra 2-1 fra forrige uke, til å ende 5-2. De slo Atalanta på hjemmebane, med tre mål i første omgang. Atalanta reduserte, men klarte ikke å gjøre noe mot belgierne.

De to andre kampene gikk nesten til ekstraomganger. Benfica og Monaco endte 3-3, 4-3 sammenlagt, noe som ga seieren til det portugisiske laget. Et mål av Orkun Kökçü ti minutter før slutt ga en dramatisk seier til Bruno Lage-laget.

Og så var det Bayern. En av årets tittelfavoritter led mye mot den skotske giganten Celtic, som scoret nesten den eneste muligheten de hadde til å utjevne forrige ukes ugunstige resultat og nesten presse kampen til ekstraomganger. Men Bayerns enorme offensive innsats, uten Harry Kane i andre omgang, ble belønnet i siste minutt med en scoring av Davies, slik at resultatet ble 1-1 og sammenlagt 3-2.