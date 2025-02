Milan ble slått ut av Champions League-playoff av Feyenoord, til tross for mål etter 36 sekunder

HQ

Første resultat i returoppgjøret i Champions League, og første overraskelse: Milan har falt mot Feyenoord, i en 1-1-kamp som føyer seg inn i rekken av 1-0-seieren til det nederlandske laget i forrige uke. Få kunne ha forutsett at Milan, en av de mest dekorerte klubbene i Europa, skulle ende opp med å bli eliminert av det fjerde laget i Eredivisie, med en trener som ble utnevnt bare timer før det første oppgjøret i forrige uke, Pascal Bosschaart.

Milan hadde comebacket i egne hender, etter å ha scoret før det første minuttet, et mål av Santiago Giménez, den argentinsk-mexikanske spilleren som kom til Milan for bare to uker siden... fra Feyenoord. Giménez brukte 36 sekunder på å score for sin tidligere klubb (han er en av få spillere som har scoret for og mot en klubb denne sesongen), men karma slo tilbake.

I det 51. minutt fikk Theo Hernández, Milans midtstopper, sitt andre gule kort og ble utvist. Dette ga Feyenoord mer rom til å score det avgjørende målet ved Julián Carranza. Milan må nå fokusere på Coppa Italia og Serie A, der de for øyeblikket ligger på sjuendeplass. Og med denne eliminasjonen fra en italiensk klubb, er sjansen stor for at Italia mister nok en plass i de europeiske konkurransene neste år til Spania, på grunn av UEFA-koeffisienten.