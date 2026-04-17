Bayern München har passert Real Madrid på UEFAs klubbkoeffisient de siste fem årene

Real Madrid tapte mot Bayern München i kvartfinalen i Champions League denne uken, og ble slått ut av turneringen etter å ha tapt begge kampene, og dette betyr at Bayern München har gått forbi Real Madrid som klubb nr. 1 i UEFA-koeffisienten. Bayern har 146 500 poeng, og passerer Real Madrid med 144 500 poeng som ny leder.

UEFA-koeffisienten måler resultatene til klubbene de siste fem årene, så den teller for øyeblikket poeng siden 2021/22-sesongen. Real Madrid har vunnet to Champions League-titler i mellomtiden (i 21/22- og 23/24-sesongene) og Bayern ingen (deres siste tittel var i 2019/20-sesongen), men den bayerske klubben har nådd minst kvartfinalen i Champions League hver sesong siden da, inkludert semifinalen i 23/24 og nå semifinalen i 25/26.

I femårskoeffisienten er Liverpool nummer tre (130 000 poeng), Inter Milan nummer fire (127 000 poeng), Paris Saint-Germain nummer fem (126 500 poeng), Manchester City nummer seks (125 500 poeng), Arsenal nummer sju (113 250 poeng), Barcelona nummer åtte (113 250 poeng), Bayer Leverkusen nummer ni (105 000 poeng) og Atlético de Madrid nummer ti (103 750 poeng).

Bayern München skal etter planen spille mot Paris Saint-Germain 28. april og 6. mai, og vil møte Arsenal eller Atleti i Champions League-finalen.