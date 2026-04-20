Bayern München vinner Bundesliga, slår rekorder og sikter mot en tredje trippel

Med fire kamper igjen å spille, betydde et 4-2-comeback mot Stuttgart at Bayern München har vunnet Bundesliga 2025/26, 14 poeng foran det nest beste laget, Borussia Dortmund, og lar dem fokusere på de andre konkurransene, med trippelen innen rekkevidde: de er i semifinalen i den tyske cupen (DFB-Pokal) og Champions League.

Bayern München har vunnet 13 av de 14 siste ligatitlene: bare 2023/24 glapp mot ubeseirede Bayer Leverkusen. Men denne sesongen har de vært enda mer dominerende, med en tysk ligarekord på 109 scorede mål (med fire kamper igjen). Bare to lag har scoret over 100 mål i løpet av en sesong, Bayern i 1971/72 og Bayern i 2019/20. 59 av disse målene ble scoret av Harry Kane, Luis Diaz og Michael Olise.

Bayerns neste utfordring blir DFB-Pokal: De møter Bayer Leverkusen onsdag 22. april i utslagskampen; hvis de vinner, møter de Stuttgart eller Freiburg i finalen. Og neste uke møter de de regjerende mesterne Paris Saint-Germain i kampen om en plass i Champions League-finalen.

Bayern har imidlertid fortsatt rekorder å slå: Etter 25 seire, 4 uavgjorte og 1 tap, vil de, hvis de vinner de fire siste kampene, tangere rekorden for flest poeng i en Bundesliga-sesong, 91, som Bayern München satte i 2012/13. Det året vant Bayern trippelen, den samme bragden oppnådde de i 2019/20, de siste årene de har vunnet Champions League. Hvis de vinner trippelen denne sesongen, vil de bli det første europeiske laget som har vunnet trippelen tre ganger.