Bayonetta-designer feirer 15-årsjubileum med ny kunst

Hun er kanskje ikke helt den samme gjennombruddsstjernen lenger, men Bayonetta er fortsatt en elsket figur og en av spillverdenens mest temperamentsfulle heltinner. I går fylte hun 15 år, for det var 29. oktober 2009 at vi ble kjent med henne for første gang.

Både utvikleren Platinum og hennes designer Mari Shimazaki anerkjenner dette via sosiale medier. Sistnevntes innlegg er spesielt interessant ettersom hun deler en sjarmerende tegning og skriver at den er "work in progress", og ikke ble slik hun hadde tenkt seg :

"Jeg tegnet den mellom to jobber. Jeg ville lage et mykt og vakkert bilde, men før jeg visste ordet av det, var kontrasten blitt for ekstrem."

Shimazaki skriver at hun har tenkt å gjøre det ferdig, og deler deretter et oppdatert bilde (som du kan se lenger ned i innlegget, med skisser av flere figurer). Vi liker det imidlertid som det er, og vil benytte anledningen til å hylle verdens beste Bayonetta - og at vi håper det kommer et fjerde spill i serien etter hvert. Kanskje til Switch 2?