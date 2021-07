Bayonetta forbedret og Min Min forverret i ny Smash Bros-oppdatering

På onsdag ble Kazuya Mishima sluppet til Super Smash Bros. Ultimate, hvilket innebærer at du nå kan kaste dine motstandere ned i vulkaner med mer elegans enn noensinne før. Men mer innhold var ikke det eneste som var nytt i spillet ettersom det også ble patchet.

Den nye oppdateringen forbedrer og forverrer ti karakterer, blant annet har Marth, Bayonetta og Banjo & Kazooie blitt sterkere på ulike måter, mens Min Min og Mythra/Pyra nå er svakere. Surf over hit for å se alt som har blitt gjort for å balansere spillet.