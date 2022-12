Bayonetta Origins er nok ikke helt spillet for actionfansen

Hvis vi skal tro Platinum Games selv, vil Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon være ganske annerledes enn Umbra-heksas tidligere eventyr. Bayonetta Origins ble presentert under The Game Awards 2022, og med sin stiliserte grafikk så det unektelig ut som det ville tilby noe annet enn hack-and-slash-festen fra de forrige spillene. Nå har Supervising Director Hideki Kamiya avslørt mer om gameplayet og historien til den kommende tittelen.

Noe som kommer tydelig frem i Kamiyas uttalelse er at de som ikke er kjent med Bayonetta ikke trenger å være redde for å hoppe inn i denne nye opplevelsen. Kamiya sier blant annet at Bayonetta Origins forhåpentligvis vil være et godt spill for de som "kanskje ikke er komfortable med actionspill... eller til og med spillere som ikke er kjent med Bayonetta-serien".

Kamiya avslørte også at det vil være en sekundær hovedperson i eventyret i form av demonen Cheshire. Sammen vil Cheshire og den yngre versjonen av Bayonetta, eller Cereza, ta spillere gjennom et merkelig eventyr når Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon slippes til Switch i mars.