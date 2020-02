Shinji Mikami og Hideki Kamiya er to gamle ringrever i den japanske spillindustrien. Begge fikk sitt gjennombrudd hos Capcom på 90-tallet. Mikami var hovedmannen bak spill som Resident Evil og Resident Evil 4, mens Kamiya var mannen som ledet arbeidet med Resident Evil 2 og senere tok med seg noen av ideene fra produksjonen og skapte Devil May Cry.

I 2004 var Mikami og Kamiya blant talentene som inngikk et nytt understudio hos Capcom, Clover Studio. Clovers levetid ble kort, men i løpet av tre år kunne studioet skimte med titlene Viewtiful Joe 2, Okami og God Hand, som er en temmelig imponerende merittliste. Dessverre var ikke dette nok for Capcom, som la ned Clover Studio i 2007. De fleste ansatte valgte da å forlate Capcom, og i kjølvannet av nedleggelsen og oppsigelsene ble PlatinumGames etablert i 2007. Studioet kunne skimte med blant andre Mikami og Kamiya som lederskikkelser helt til Mikami etablerte Tango Gameworks i 2010 og forlot PlatinumGames.

PlatinumGames har etablert seg som et studio som leverer spill proppfulle av galskap, kreativitet, nydelig design, høyt tempo og ekstremt velgjennomtenkte kontrollsystem. Med spill som Metal Gear Rising: Revengeance, The Wonderful 101, Nier: Automata og fjorårets eminente Astral Chain på CV-en er det lett å bli imponert. Mange av studioets kjennetegn ble meislet allerede med deres første titler, og det er to av disse vi nå får et gjensyn med i samlepakken Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle på PlayStation 4 og Xbox One.

Bayonetta kom først ut i 2009 (tidlig 2010 her til lands) og er spillet hvor Kamiya videreførte mange av ideene sine fra Devil May Cry. Sluttresultatet er et spill hvor du spiller den mildt sagt dominatriske heksa Bayonetta, som med en kombinasjon av magi og fire pistoler vil krøste livskiten ut av deg med et lettere forførende smil på kjøpet. Bayonetta har glemt hvem hun egentlig er og kommer fra, og gjennom spillets gang går turen til Europa for å slåss mot himmelske skapninger samtidig som hun jakter på sin egen historie. I spillet er det kjappe og presise komboer som gjelder, og med et presist kontrollsystem og et fantastisk design er Bayonetta fortsatt dronningen av pistolbaserte hack-and-slashspill.

Vanquish var Shinji Mikamis hjertebarn som ble lansert i slutten av 2010, og er et tredjepersons dekke- og skytespill der spillmekanikken ifølge Mikami selv er utelukkende inspirert av vestlige actionspill på den tiden. Har man spilt Gears of War, Halo eller Mass Effect, er det ikke vanskelig å kjenne igjen flere av elementene derifra, men Vanquish er imidlertid langt mer intenst og tempofylt enn alle disse til sammen. Her spiller man Sam Gideon i en nær fremtid hvor USA og Russland kjemper mot hverandre, en konflikt som fører til at San Fransisco blir svidd i hjel av et masseødeleggelsesvåpen i verdensrommet. Med sitt spesielle eksoskjelett utgjør Sam en del av spesialstyrkene som blir sendt for å gjenerobre romstasjonen og stoppe russernes planer om å svi av New York. Historien oser av klisjeer, kleine dialoger, parodisk stemmeskuespill og rollefigurer som oser av giftig machokultur som ikke akkurat har blitt mindre problematisk de siste ti årene, men til gjengjeld kan spillet skimte med et skyhøyt tempo, et utrolig tilfredsstillende kampsystem og en rustning som ved hjelp av motorer lar deg skli i enorm fart langs bakken (jeg er forresten overbevist om at Guillermo del Toro lot seg inspirere av denne rustningen da han regisserte Pacific Rim, ettersom pilotenes drakter er forbausende like i designet).

Hvis man ikke har spilt noen av spillene tidligere eller ikke har adgang til PC-versjonene av dem, er dette en samlepakke vel verdt å få med seg. Her snakker vi om to av de mest underholdende spillene fra forrige konsollgenerasjon, og særlig Bayonetta er fortsatt et spill som imponerer med sitt kampsystem og design, inkludert det mesterlige lyddesignet og lydsporet. Vanquish er nok spillet av de to som merker tidens tann best, men fortsatt fremstår spillet som både underholdende og relativt unikt. Dette er to spill som viser det PlatinumGames kan best, nemlig spillmekanikker med intenst tempo. Spillene minner meg også på at historie ikke alltid er studioets beste side (Vanquish er til tider latterlig på dette området). Det er ikke uten grunn at Nier: Automata kanskje er det beste PlatinumGames-spillet, hvor PlatinumGames tok seg av spilldesignet og Yoko Taro ledet arbeidet med historien.

For å teste samlepakken har jeg kun hatt en standard PS4 til rådighet, men en solid 4K TV hjelper på opplevelsen. For å få best mulig resultat ut av samlepakken er det anbefalt at man har enten PS4 Pro eller Xbox One X. Det er ikke dermed slik at folk med standardutgavene av konsollene ikke har noe å hente her, for samlepakken byr på en solid oppjustering av de originale spillene. Dette blir desto mer synlig hvis man faktisk fyrer opp originalversjonene på en PS3, noe jeg tok meg tid til under testen. PS3-versjonen av Bayonetta er notorisk kjent for å være en svært dårlig portering av spillet, og dette blir desto mer tydelig når man tester PS3- og PS4-versjonen om hverandre. 4K-versjonen kan ikke bare skimte med høyere oppløsning på bildet, men også en jevnt over stabil og solid bildeoppdateringsfrekvens. Overgangen fra PS3- til PS4-versjonen av Vanquish er ikke like drastisk, da dette spillet ble utviklet med PS3 for øye, men også her merker man at det er gjort noen gode og nødvendige oppjusteringer. Kontrollsystemet sitter bedre i Vanquish, fargespekteret er større og mer levende, og også her kjører spillet en langt mer stabil bildeoppdatering. Hvorvidt spillene nå faktisk kjører 60 bilder i sekundet på en standard PS4 er ikke godt å si, men så langt jeg kan bedømme er det ikke langt unna. Bayonetta flyter særdeles godt, med kort responstid og fin flyt i kampene, og Vanquish føles langt mer actionmettet og fartsfylt takket være den oppskalerte grafikken og bildeoppdateringshastigheten.

Fargespekteret er også langt mer levende i denne samlepakken, selv på en vanlig PS4 (her hjelper det hvis TV-en din har en innebygd HDR-modus). Det er likevel fortsatt noe trist og gråbrunt over begge spillene. Årsaken til dette er riktignok ikke samlepakken i seg selv, men tiden spillene stammer fra, da svært mange spill var temmelig grå og kjedelige når det gjaldt farger. Samlepakken gjør så godt den kan for å gjøre det beste med råmaterialet man har til rådighet, og særlig Bayonetta ser vesentlig bedre ut enn den gamle og grovkornede versjonen. I filmsekvensene kunne det imidlertid vært gjort enda mer blankpoleringsarbeid. Her er det mindre som skiller 4K-versjonene fra originalene, både når det gjelder bildekvalitet og oppdateringshastighet. I Vanquish er det dessuten et problem at filmsekvensene hakker og noen ganger nesten stopper opp. Det skjer ikke ofte, og det kan være et problem forbeholdt en varm standard PS4-konsoll, men det er likevel verdt å nevne.

Hvis man plukker opp samlepakken med håp om nytt innhold, er det ikke så mye å hente her. Spillene kommer komplette, noe som for eksempel inkluderer noen ekstra våpen i Vanquish som opprinnelig ble lansert som DLC, men bortsett fra det er det lite å hente her. Man får spillene og noen scoreboards, men det er også det hele. Spillene har heller ikke veldig mange muligheter i innstillingene for dem som liker å fikse og trikse med dette, men på den positive siden kan man nevne at Bayonetta nå kommer med japansk tale for dem som ønsker det.

Mye av det jeg har påpekt i de siste setningene blir likevel for småplukk å regne, for samlet sett er dette en solid samlepakke fullstappet med kvalitetsunderholdning (forutsatt at man skrur av hjernen litt under de flaueste partiene). Dette er to spill fra forrige generasjon som har holdt seg formidabelt godt, og oppskaleringsarbeidet er såpass godt gjennomført at selv de uten de oppjusterte konsollene får en god teknisk opplevelse. Etter timevis med knappemosing og den ene utfordringen etter den andre kjenner man fortsatt på lysten etter mer (jeg lukter et gjensyn med Bayonetta 2 på Switch for min del), og enten dette er første eller n-te gang du plukker opp disse spillene vil du ha noen solide timer med underholdning foran deg med denne samlepakken.