BC.Game Esports kjøper det meste av SAW, nå kvalifiserte toppnivå turneringer
Vi kan snart se s1mple tilbake på de største scenene.
Esports-organisasjonen BC.Game Esports har kunngjort at den har kommet til enighet med SAW om å skaffe seg mange av sistnevntes kjernespillere. Avtalen ser i hovedsak SAWs nåværende Counter-Strike 2 -innsats omdøpt til BC.Game Esports, mens det viktigste portugisiske senteret deretter styrkes av to CS-veteraner i Oleksandr "s1mple" Kostyliev og Denis "electroNic" Sharipov.
Denne endringen betyr også at BC.Game Esports nå er kvalifisert for årets største turneringer, ettersom den har kjøpt SAWs plass på VRS CS2-rankingen (22. totalt). Dette betyr at vi snart kan se s1mple tilbake på de største scenene, akkurat i tide til 2026-sesongen begynner å ta form.
Når vi ser på denne fornyede BC.Game Esports -troppen, ser laget og trenerteamet bak det nå ut som følger :
- Christopher "MUTiRiS" Fernandes
- Adones "krazy" Nobre
- António "aragornN" Barbosa
- Oleksandr "s1mple" Kostyliev
- Denis "electroNic" Sharipov
- Wiktor "TaZ" Wojtas som hovedtrener
Det er uklart nøyaktig hvor vi får se BC.Game Esports neste gang, men det er planlagt store arrangementer i slutten av januar og begynnelsen av februar, blant annet på BLAST- og ESL-kretsene.