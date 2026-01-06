Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

BC.Game Esports kjøper det meste av SAW, nå kvalifiserte toppnivå turneringer

Vi kan snart se s1mple tilbake på de største scenene.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Esports-organisasjonen BC.Game Esports har kunngjort at den har kommet til enighet med SAW om å skaffe seg mange av sistnevntes kjernespillere. Avtalen ser i hovedsak SAWs nåværende Counter-Strike 2 -innsats omdøpt til BC.Game Esports, mens det viktigste portugisiske senteret deretter styrkes av to CS-veteraner i Oleksandr "s1mple" Kostyliev og Denis "electroNic" Sharipov.

Denne endringen betyr også at BC.Game Esports nå er kvalifisert for årets største turneringer, ettersom den har kjøpt SAWs plass på VRS CS2-rankingen (22. totalt). Dette betyr at vi snart kan se s1mple tilbake på de største scenene, akkurat i tide til 2026-sesongen begynner å ta form.

Når vi ser på denne fornyede BC.Game Esports -troppen, ser laget og trenerteamet bak det nå ut som følger :


  • Christopher "MUTiRiS" Fernandes

  • Adones "krazy" Nobre

  • António "aragornN" Barbosa

  • Oleksandr "s1mple" Kostyliev

  • Denis "electroNic" Sharipov

  • Wiktor "TaZ" Wojtas som hovedtrener

Det er uklart nøyaktig hvor vi får se BC.Game Esports neste gang, men det er planlagt store arrangementer i slutten av januar og begynnelsen av februar, blant annet på BLAST- og ESL-kretsene.

Counter-Strike 2

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content