BC.Game Esports kjøper det meste av SAW, nå kvalifiserte toppnivå turneringer

Esports-organisasjonen BC.Game Esports har kunngjort at den har kommet til enighet med SAW om å skaffe seg mange av sistnevntes kjernespillere. Avtalen ser i hovedsak SAWs nåværende Counter-Strike 2 -innsats omdøpt til BC.Game Esports, mens det viktigste portugisiske senteret deretter styrkes av to CS-veteraner i Oleksandr "s1mple" Kostyliev og Denis "electroNic" Sharipov.

Denne endringen betyr også at BC.Game Esports nå er kvalifisert for årets største turneringer, ettersom den har kjøpt SAWs plass på VRS CS2-rankingen (22. totalt). Dette betyr at vi snart kan se s1mple tilbake på de største scenene, akkurat i tide til 2026-sesongen begynner å ta form.

Når vi ser på denne fornyede BC.Game Esports -troppen, ser laget og trenerteamet bak det nå ut som følger :



Christopher "MUTiRiS" Fernandes



Adones "krazy" Nobre



António "aragornN" Barbosa



Oleksandr "s1mple" Kostyliev



Denis "electroNic" Sharipov



Wiktor "TaZ" Wojtas som hovedtrener



Det er uklart nøyaktig hvor vi får se BC.Game Esports neste gang, men det er planlagt store arrangementer i slutten av januar og begynnelsen av februar, blant annet på BLAST- og ESL-kretsene.