BC.Game Masters Championship: Gruppene er klare før kampstart 24. mars

Det er en så travel tid for konkurrerende Counter-Strike 2, da det er store arrangementer og turneringer som skjer over hele verden. Mens mange øyne er rettet mot den fremste Tier 1-handlingen, er det også lovende handling på lavere nivå, inkludert om snaut to uker når BC.Game Masters Championship arrangeres i Bucuresti, Romania.

Denne turneringen vil samle 24 lag totalt som kjemper om $ 50,000 XNUMX i premiepenger, og mens åtte av disse lagene allerede er invitert til Playoffs-siden av arrangementet, har de andre 16 troppene blitt seedet i gruppespillet, hvor åtte vil gå videre og åtte vil bli slått ut for godt.

Gruppene er satt sammen på følgende måte :

Gruppe A:



Fnatic



Mouz NXT



Nexus Gaming



Aimclub



Gruppe B



Passion UA



Bestia



Tricked Esport



Basement Boys



Gruppe C



Ekstatisk



Cybershoke Esports



Evig ild



Hyperspirit



Gruppe D:



9ine



Inner Circle Esports



OG



Uendelig talent



Når det gjelder de åtte troppene som er invitert direkte til sluttspillet, er disse troppene; G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Igjen vil turneringen gå mellom 24. og 26. mars.