BC.Game Masters Championship: Gruppene er klare før kampstart 24. mars
Counter-Strike 2 turneringen vil finne sted i den rumenske byen Bucuresti.
Det er en så travel tid for konkurrerende Counter-Strike 2, da det er store arrangementer og turneringer som skjer over hele verden. Mens mange øyne er rettet mot den fremste Tier 1-handlingen, er det også lovende handling på lavere nivå, inkludert om snaut to uker når BC.Game Masters Championship arrangeres i Bucuresti, Romania.
Denne turneringen vil samle 24 lag totalt som kjemper om $ 50,000 XNUMX i premiepenger, og mens åtte av disse lagene allerede er invitert til Playoffs-siden av arrangementet, har de andre 16 troppene blitt seedet i gruppespillet, hvor åtte vil gå videre og åtte vil bli slått ut for godt.
Gruppene er satt sammen på følgende måte :
Gruppe A:
- Fnatic
- Mouz NXT
- Nexus Gaming
- Aimclub
Gruppe B
- Passion UA
- Bestia
- Tricked Esport
- Basement Boys
Gruppe C
- Ekstatisk
- Cybershoke Esports
- Evig ild
- Hyperspirit
Gruppe D:
- 9ine
- Inner Circle Esports
- OG
- Uendelig talent
Når det gjelder de åtte troppene som er invitert direkte til sluttspillet, er disse troppene; G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Igjen vil turneringen gå mellom 24. og 26. mars.