esports
Counter-Strike 2

BC.Game Masters Championship: Gruppene er klare før kampstart 24. mars

Counter-Strike 2 turneringen vil finne sted i den rumenske byen Bucuresti.

HQ

Det er en så travel tid for konkurrerende Counter-Strike 2, da det er store arrangementer og turneringer som skjer over hele verden. Mens mange øyne er rettet mot den fremste Tier 1-handlingen, er det også lovende handling på lavere nivå, inkludert om snaut to uker når BC.Game Masters Championship arrangeres i Bucuresti, Romania.

Denne turneringen vil samle 24 lag totalt som kjemper om $ 50,000 XNUMX i premiepenger, og mens åtte av disse lagene allerede er invitert til Playoffs-siden av arrangementet, har de andre 16 troppene blitt seedet i gruppespillet, hvor åtte vil gå videre og åtte vil bli slått ut for godt.

Gruppene er satt sammen på følgende måte :

Gruppe A:


  • Fnatic

  • Mouz NXT

  • Nexus Gaming

  • Aimclub

Gruppe B


  • Passion UA

  • Bestia

  • Tricked Esport

  • Basement Boys

Gruppe C


  • Ekstatisk

  • Cybershoke Esports

  • Evig ild

  • Hyperspirit

Gruppe D:


  • 9ine

  • Inner Circle Esports

  • OG

  • Uendelig talent

Når det gjelder de åtte troppene som er invitert direkte til sluttspillet, er disse troppene; G2 Esports, Gentle Mates, Heroic, Monte, BetBoom Team, HOTU, BIG, Sinners Esports. Igjen vil turneringen gå mellom 24. og 26. mars.

Counter-Strike 2

