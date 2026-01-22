Beast of Reincarnation avslører omgivelsene, historien og mer

HQ

Mens Playground Games har tatt over halvparten av Xbox Developer_Direct i kveld, fikk vi også en titt på Game Freaks kommende Beast of Reincarnation, som ser ut til å være langt fra Pokemon-spillene vi er vant til å se fra dem.

Innstillingen finner sted i et post-apokalyptisk Japan, hvor en blight har tatt over store deler av verden. Dyre- og plantesammensmeltninger kalt malefacts utgjør flertallet av fiendene våre, som vi vil kjempe i en blanding av fartsfylt action og noen turbaserte elementer gjennom kommandoen til ulven vår, Koo.

Hovedpersonen Emma tar Koo med seg på oppdraget sitt for å beseire Beast of Reincarnation. Denne oppgaven vil ta oss gjennom en rekke miljøer, få oss til å møte en myriade av sjefer, og det hele kommer denne sommeren, til Xbox Series X/S, PC og PS5.