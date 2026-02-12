nyheter
Beast of Reincarnation
Beast of Reincarnation får en utgivelsesdato
Det ser fortsatt ganske interessant ut, og en stor avgang for Pokémon-utvikleren Game Freak.
HQ
Selv om det er en stor, stor avgang for Pokémon-utvikleren Game Freak, ble deres kommende spill Beast of Reincarnation druknet nylig av massive avsløringer av Forza Horizon 6 og Fable.
Men på State of Play fikk spillet ikke bare en ny gameplay-trailer, det fikk også en utgivelsesdato. Nå vet vi at det slippes på PC, PS5 og Xbox Series 4. august.
Du kan se den nye traileren nedenfor.
HQ