Beast of Reincarnation får en utgivelsesdato

Selv om det er en stor, stor avgang for Pokémon-utvikleren Game Freak, ble deres kommende spill Beast of Reincarnation druknet nylig av massive avsløringer av Forza Horizon 6 og Fable.

Men på State of Play fikk spillet ikke bare en ny gameplay-trailer, det fikk også en utgivelsesdato. Nå vet vi at det slippes på PC, PS5 og Xbox Series 4. august.

Du kan se den nye traileren nedenfor.