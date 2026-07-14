Beast of Reincarnation spillet har områder man kan utforske, men det er ikke en åpen verden

HQ

Beast of Reincarnation, den nyeste tittelen fra Pokémon-utvikleren Game Freak, inneholder ikke en fullt utforskbar åpen verden. Det har områder med hemmeligheter og sideoppdrag du kan oppdage, men selv med alt dette er den totale spilletiden mye kortere enn hva du kanskje forventer av et moderne action-RPG.

I et intervju med Game Informer bekreftet regissøren av Beast of Reincarnation, Kota Furushima, at spillet har «omtrent 10 'nivåer' [som strekker seg over] rundt 30 timers spilletid.» Det bemerkes at når du først har kommet deg gjennom opplæringen, vil verden åpne seg litt, men spillet vil aldri tillate deg å bare løpe gjennom hele greia og bruke dusinvis av timer på å jage spørsmålstegn.

Utforskningen støttes også av ulvekompisen din, Koo. I « Beast of Reincarnation er Koo ikke bare et kampverktøy, ifølge Furushima, da den vennlige hunden ofte vil varsle deg om fiender eller gjenstander i nærheten. «Vi ønsket ikke at Koo skulle bli et autonomt verktøy som i praksis bare ble enda et våpen for spilleren, og vi ønsket heller ikke å skape en situasjon der spilleren måtte være svært oppmerksom på [Koo]», sa Furushima.

Beast of Reincarnation lanseres 4. august.